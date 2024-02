Marina Suma sarà una naufraga della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. A lanciare l’indiscrezione è stato Fanpage.it.

“Marina Suma all'Isola dei Famosi 2024. È questo il primo grande nome che parteciperà alla diciottesima edizione del format che sarà condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria. Fanpage.it è in grado di confermare che l'attrice, indimenticabile protagonista di film come Sapore di Mare e Sing Sing, è una delle concorrenti che ha già firmato per la prossima avventura. Sarà interessante vederla all'opera in un contesto che possa esaltare anche un'altra delle sue qualità, quella di artigiana: come è noto, l'attrice è riuscita anche a reinventarsi nella produzione e vendita di monili in cartapesta”.

La carriera di Marina Suma

Marina Suma, napoletana classe 1959, diventa popolare nel 1981 con il film Le occasioni di Rosa che le valgono il David di Donatello e un Nastro d'Argento come attrice esordiente. È con Sapore di mare (1983) che incontra il successo popolare che le apre le porte del cinema italiano: arriveranno in serie Sing Sing, Un ragazzo e una ragazza e Cuori nella tormenta. Dagli anni novanta, un progressivo e fisiologico calo fino al completo rinnovamento attraverso la produzione e la vendita di monili in cartapesta fatti a mano da lei. Una caratteristica che potrebbe sfruttare proprio durante quest'edizione.