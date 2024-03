Giulia Salemi ha ripercorso la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli – nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip – in un lungo video su TikTok.

L’influencer italo-iraniana ha tirato le somme e si è detta felice di come sono andati questi primi tre anni insieme nonostante le crisi e gli alti e bassi: “Dopo tre anni, nonostante alti e bassi, siamo ancora qua, come succede nella vita di tutti quanti e di tutti i giorni. La coppia perfetta ho capito che non esiste, esiste costruire la propria perfezione in corso d’opera e il proprio equilibrio e non demoralizzatevi mai perché anche io ho passato anni da single fino a trovare il vero amore, e quanto ti capita davanti e capisci che è lui, devi fare di tutto, quindi anche se eravamo in un contesto televisivo mi sono messa in gioco al 100% prendendomi anche una grandissima vagonata… ecco. Detto questo, non potevo fare scelta migliore, perché Pierpaolo mi ha fatto diventare una donna e una persona migliore, ed io ho cercato di migliorare lui. La cosa bella è che ci siamo compensati, però sono qui anche per ricordarvi che non è tutto oro quel che luccica, perché vi siete accorti che in questi tre anni ci siamo anche allontanati, ma non è mai mancato il rispetto, non ci siamo mai detti cose pubblicamente contro perché fai a farlo se c’è sempre amore e rispetto?”.