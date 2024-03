L’ennesimo attacco che Cesara Buonamici ha rivolto a Beatrice Luzzi nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 4 marzo, ha alzato un nuovo polverone sui social. In pochissimo tempo sono stati pubblicati migliaia di tweet contro le parole dell’opinionista.

Tra quelli che non hanno apprezzato l’intervento della giornalista del TG5 anche Marco Bellavia, protagonista della passata edizione del Gf Vip. Ieri sera, l’ex vippone ha ricordato a Cesara che in passato Anita Olivieri ha riservato a Beatrice parole ben peggiori di quelle dette in questi giorni dalla Luzzi: “Stasera Beatrice colpisce e affonda i suoi “nemici”. Pure Alfonso a sto punto, chiaramente, sta rimettendo a posto i pezzi del puzzle facendo pulizia e giustizia… Anche con l’aiuto di Simona e i suoi tarocchi. Simona top player n°2. Cesara Buonamici abbiamo dimenticato le mille cattiverie di Anita contro Bea? Facciamole vedere. Tutti i nodi sempre vengono al pettine anche al Grande Fratello. Comunque quest’anno avrebbero dovuto chiamarlo Grande Sorella per Bea”.

Nei mesi passati, Bellavia aveva paragonato il percorso di Beatrice al suo: “Quest’anno nella casa del Grande Fratello c’è un nuovo Marco Bellavia ed è Beatrice Luzzi. Poi è ovvio che siamo diversi, lei resiste di più e infatti va avanti nonostante tutto. Per colpa di quel gruppo sta passando di tutto, ma per fortuna non molla. Le hanno detto di tutto, quel gruppo continua ad attaccarla. Cosa le direi se la incontrassi? Di continuare come sta facendo, perché sta andando bene e che prima o poi tutti i nodi arriveranno al pettine anche grazie ai televoti. Ha tutti contro, io sono stato in quella situazione, ma per poco e so cosa significa. Poi c’è Varrese, lo definiscono guru, ma non mi sembra lo sia davvero. I guru danno il buon esempio, sono tranquilli e hanno molto self control”.