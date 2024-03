Ieri pomeriggio, nella Casa del Grande Fratello, è andato in scena un accesissimo scontro tra Perla Vatiero e Federico Massaro. Quest’ultimo ha accusato la concorrente campana di aver illuso Mirko Brunetti alla luce di ciò che è emerso durante l’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Federico ha fatto presente alla coinquilina che non ha fatto una bella figura, e che se lui si fosse trovato nella sua situazione – se teneva davvero a Mirko – sarebbe uscito immediatamente dalla Casa per raggiungerlo.

A quel punto Perla è esplosa: “Tu non hai tatto! Se tu parli di Mirko e me sei tu che non hai tatto. Non vedi che io non sto bene? Dopo una puntata del genere e la mia situazione delicata… Forse tu te la sei presa perché ti ho nominato. Però non parlare di valori con me, non ti devi permettere. Per fortuna abbiamo valori diversi, credimi. Sono una grande donna con dei grandi valori. Tu mi attacchi alle spalle mentre sai che non sto bene. Vieni sul divano con loro e ti metti a parlare di me. Ma che ti frega? Parla di te! Questa è una cosa che riguarda Mirko e me, cosa c’entri tu?”.

“Tu non sei stata vera ieri – ha replicato Federico -. Sei stata vera dopo che ti hanno visto fare l’occhiolino, quindi se sei vera sii vera sempre e non di re a me che sono falso perché se no sei falsa tu. Io non mi sarei fatto un mese così perché l’hai scelto tu. Io ti ho detto non te la prendere, il mio parere è diverso dal tuo, poi se tu te la vuoi prendere stacci".

Ad intervenire sulla questione è stata anche Beatrice Luzzi che ha difeso Perla: "Basta Federico, lei non è che se la prende, ma è distrutta, sente che parli di lei, ho capito hai la tua opinione, basta, lasciala in pace. Abbi pietà”.