Al Grande Fratello, cresce l’intesa tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. Nel giorno di San Valentino, la 26enne romana aveva ricevuto la visita di Edoardo Sanson, il “misterioso” fidanzato con il quale stava attraversando un periodo di crisi e che ha detto di vedere come padre dei suoi figli. Ma la gieffina sembra pronta a rimettere tutto in discussione.

Tra Anita e Alessio è ormai evidente una certa complicità. La concorrente non ha nascosto che se il coinquilino fosse entrato prima nella Casa avrebbe potuto metterla in crisi. Intanto, la scorsa notte, la Olivieri e Falsone erano in sauna, e quest’ultimo le ha fatto una proposta: “Quando usciamo andiamo a mangiare". La gieffina gli ha chiesto dove. E lui: “Dove vuoi". Anita ha annuito e Alessio ha continuato: "Io devo conoscerti. Andiamo a mangiare, a bere, a camminare, quello che vuoi. Ti voglio conoscere”.

Anita Olivieri, poi, ha parlato di Alessio Falsone in un momento di confidenza con Massimiliano Varrese. La concorrente ha spiegato: "All'inizio mi sarebbe anche piaciuto avere una roba del genere, perché mi avrebbe aiutato a capire. È una cosa bella, mi fa stare bene, non sto facendo un cavolo…voglio vivermi, basta". E ha concluso: “Io capisco anche la voglia di provare emozioni. C'è proprio la voglia di lasciarsi andare. Io gli ho detto: ‘È vero che sei il mio tipo, mi piace il tuo carattere, mi fai ridere’. Io l'ho sempre detto che a me del fisico non importa niente. Se mi prendi la testa, è finita. Però non sto lì a chiedermi: ‘Sì? No? Forse?’. Anche Edo, quando uscirò, se lui c'è o non c'è devo capire perché io devo andare avanti nel caso. Quindi come va, va. Non ho la sensazione di stare perdendo, perché non sto perdendo niente. Io mi rendo conto che devo essere felice”.