Questa sera andrà in onda su Canale 5 la quarantaduesima puntata del Grande Fratello. In studio, come sempre, insieme ad Alfonso Signorini, ci saranno Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista e Rebecca Staffelli in quella di esperta dei social.

Ecco di seguito le anticipazioni tratte dal comunicato ufficiale:

L’eliminazione di oggi mette a rischio metà dei concorrenti della Casa. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Anita, Federico, Grecia, Greta, Letizia, Massimiliano e Simona?

Il televoto che seguirà le nomination di questa sera decreterà il secondo finalista.

Una sorpresa per Federico: la mamma Carla lo vuole ringraziare per aver tenuto unita la famiglia in un momento di grave crisi.

Il confronto tra Mirko e Perla ha provocato reazioni e discussioni fuori e dentro la Casa. Alcuni inquilini si sono schierati con Mirko, e Perla non ha affatto gradito…

Prosegue il flirt tra Anita e Alessio: schermaglie amorose, giochi, chiacchiere e risate. Cosa succederà tra i due?