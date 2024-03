Nella Casa del Grande Fratello, il recentissimo flirt tra Alessio Falsone ed Anita Olivieri inizia già a mostrare le prime crepe, o almeno così sembrerebbe dopo una confessione fatta dal gieffino a Rosy Chin.

“Sarà difficile perché siamo distanti, perché lei è qua dentro da sei mesi… Può succedere che esco fuori e sono coperto di f*ga… Io sono molto onesto nel dire che è così e che può finire. Mi conosco, sono pigro, faccio in modo di essere comodo…”.

Due giorni fa, durante una conversazione con Anita, Alessio aveva già parlato di equilibrio, mettendo in sostanza le mani avanti dinanzi ad una ipotetica relazione fuori dalla Casa di Cinecittà. Secondo l’imprenditore milanese tanti fattori potrebbero incidere, come ad esempio il fatto che lui vive a Milano e lei a Roma, e magari si stufano di spostarsi continuamente, o che addirittura lei possa tornare con il suo ex Edoardo Sanson.

Dopo la notte trascorsa in suite, Alessio aveva anche lasciato intendere di essere stato forzato ad avvicinarsi ad Anita: “Sta di fatto che ieri mi hanno messo pressione pesante. L’impressione è che se uscito dalla suite avendola abbracciata mi sarei sentito il capo dei cogl**ni, poi lascia fare che è stato tutto naturale”.

Ieri, inoltre, un’altra scena non è passata inosservata. Anita passa in cucina dove c’era Alessio invitandolo ad andare in giardino con lei. Falsone, di tutta risposta, esclama: “Comincia a rompermi il ca**o pure questa”.