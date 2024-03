A distanza di alcune settimane, Oriana Marzoli è tornata nuovamente in Italia. La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip ha voltato definitivamente pagina dopo la fine della storia d’amore con Daniele Dal Moro, e stando ai beninformati si starebbe frequentando con Cristiano Iovino, finito negli ultimi mesi al centro del gossip per la frequentazione con Ilary Blasi.

Dopo la cena dello scorso 26 febbraio, ieri sera l’ex vippona è stata beccata nuovamente insieme a Iovino, e con loro c’erano anche Antonella Fiordelisi e Salvatore Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne. Secondo Amedeo Venza, si tratterebbe di un’uscita a quattro: “Oriana, Iovino, Antonella e Salvatore: cenette romantiche”, ha scritto l’esperto di gossip. Alessandro Rosica, invece, nel riportare la notizia della cena, sostiene che la Fiordelisi e Angelucci siano solo amici, mentre Oriana e Cristiano sono ufficialmente fidanzati e “super appassionati”.

Daniele Dal Moro spara a zero su Antonella Fiordelisi

Nel frattempo, l’amicizia tra Daniele Dal Moro e Antonella Fiordelisi è giunta al capolinea. Alcuni giorni fa, infatti, l’imprenditore veneto aveva sparato a zero sull’influencer campana: “Tu pensi che io non lo so… quando mi fai i commentini sotto le foto o quelle robe lì, pensi che io che lo fate perché è il vostro mondo di m*rda da quattro like. Ma per me non è un problema, è lo stesso, sei tu che c’hai vent’anni, non io. Io ne ho 34 e ho il portafoglio gonfio, non sto dietro a queste str****te, capito? Quando tu entri dentro la Casa pensi che io non ti veda che sei entrata praticamente con un copione in mano, pensi che non lo vedi che quell’altro povero cristo di tue ex è entrato in Casa (Gianluca Benincasa, ndr) e c’è rimasto di m*rda. Pensi che io di queste cose qua non me ne accorgo? Pensi di essere più furba di me? Non ti giudico per quello, cerco di capire cosa sei oltre a quello, e se vedo che comunque, al di là di quello che tu fai, cerco di capire se dentro sei una bella persona o una brutta persona, cerco di capire che cuore hai, cerco di fare dei ragionamenti che sono troppo sottili per te, cerco di capire quello che hai dentro oltre l’apparenza, sbagliando, perché ti dovevo giudicare in maniera molto più frivola. Purtroppo, però, la mia testa lavora così, quindi faccio fatica a comportarmi diversamente. E questo è il motivo per il quale ti ho perdonato tutte le str****te che hai detto, tutte le ca**te che hai fatto, tutte le m*rdate che hai detto su di me, tutte le altre cose che potrei stare qua ad elencarti… Però alla fine me ne sono sempre fregato, perché c’hai 22 anni o quelli ca**o che hai, c’avete 5 euro in tasca e ve la tirata da qua a Porto Rico perché avete tre follower di m*rda che vi siete fatte con tre gossip del ca**o… Ma non pensate di essere chissà chi, perché valete quanto valgo io.

Comunque mi dispiace, perché quella che si accorgerà che ha perso un amico vero sei tu, perché io sono sempre stato amico tuo senza bisogno di… e non voglio andare oltre. Vuoi che la prossima volta chiamo in live gli amici che erano al tavolo con me quella sera che hai fatto serata con me a Milano, tu, Diamante e tutti gli altri che siete venuti al mio tavolo dove io ho speso 9 mila euro di conto, perché voi non ci avete messo un euro. Sapete perché? Perché voi fate due euro del ca**o con le vostre sponsorizzazioni di m*rda, quindi sono io che pago. Vuoi che faccia venire tutti i miei amici per fargli dire come ti comportavi con me? Io mi sono sempre comportato bene con te e ho sempre cercato di darti una mano. Ho chiamato Edoardo (Donnamaria, ndr) e l’ho tenuto a telefono un’ora a cercare di convincerlo a venire a Milano”.