Alessio Falsone è finito nuovamente nella bufera. In poco più di un mese dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, il gieffino è stato beccato già tre volte a bestemmiare, e ieri ha utilizzato un termine per il quale potrebbe incorrere in un provvedimento disciplinare. Mentre era in giardino con Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti, Alessio ha detto: “Una che è così e così allora non mi deve rompere il ca**o, sei una mong*la”.

Da quando ha messo piede nella Casa di Cinecittà, Alessio Falsone si è reso protagonista di diversi “scivoloni”. Alcune settimane fa, l’ultimo arrivato nel loft di Cinecittà (insieme a Simona Tagli) non trovava il sacchetto con le sue proteine e, dopo averlo poi ritrovato (vuoto) nel sacchetto della spazzatura, è sbottato lasciandosi scappare anche un “Cristo”, seguito da parole di difficile comprensione.

“Adesso basta! Ora mi gira proprio il … Il GF mi ha fatto un bel sacchettino con le ultime proteine e non c’è più nulla, non lo trovo. Ora apro la spazzatura e apro tutti i sacchetti non me ne frega un ca**o. Eccolo qui nella spazzatura, ma è vuoto! Proteine finite! Qualcuno se l’è prese. Federico tu sei l’unico che si prende le proteine qui. Chi se le prende?! Non ti scaldare, mi gira il c**o. Te le magni te le proteine e io chiedo. Adesso non me le danno più! Mi scaldo sì, zio Cristo di …”.

Gli utenti avevano chiesto la squalifica del gieffino perché, secondo loro, aveva bestemmiato (in realtà non è chiaro cosa abbia detto). Due settimane fa, Alessio era finito nuovamente nella bufera per aver pronunciato una nuova bestemmia (“*orco *io!”) che, questa volta, si è udita chiaramente. Sui social, gli utenti hanno chiesto nuovamente che venissero presi provvedimenti al riguardo, anche se fino ad ora, a differenza delle edizioni passate in cui le squalifiche fioccavano, la produzione ha deciso di adottare una linea decisamente più morbida.

La scorsa settimana, Falsone è “inciampato” un’altra volta. Durante un’accesissima discussione con Perla Vatiero, durante la quale la gieffina è anche scoppiata a piangere, il concorrente ha battuto il pugno sull’isola della cucina e pare aver pronunciato – di nuovo – una bestemmia: “*orco *io!”. Ennesima rivolta sui social, dove gli utenti stanno chiedendo a gran voce la squalifica immediata del concorrente che, peraltro, è recidivo. La produzione interverrà o farà, nuovamente, finta di nulla?