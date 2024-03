Mattinata burrascosa nella Casa del Grande Fratello. La preparazione di una crepe ha fatto litigare Alessio Falsone e Perla Vatiero. Lui ha lamentato il fatto che lei abbia usato troppo olio, e l’ex fidanzata di Mirko Brunetti non la prende bene e gli risponde a tono: “Falle tu allora!”.

Poi la conversazione degenera. Secondo Alessio, non si può dire nulla a Perla perché scatta subito quando invece dovrebbe stare più tranquilla. Entrambi si accusano a vicenda per i modi poco carini e, in particolare, il gieffino sostiene che la coinquilina non ammette mai di essere scontrosa riversando le sue colpe sugli altri. Perla reagisce male e scoppia a piangere, abbandonando la conversazione.

Alessio e Perla poi si spostano in camera da letto per provare a chiarire. La gieffina si difende dicendo di non aver risposto male, e accusa il coinquilino di aver tirato in ballo anche questioni private. "Mi dà fastidio il tuo modo", dice la concorrente. Alessio, dal suo canto, ritiene che anche Perla sia stata scortese, nonostante non se ne sia resa conto. Alla fine entrambi decidono di seppellire l’ascia di guerra e siglano una tregua.