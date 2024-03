Ida Platano e Gemma Galgani hanno aperto la puntata odierna di Verissimo. Le due protagoniste di Uomini e Donne, in collegamento da Roma, hanno risposto alle domande di Silvia Toffanin.

Ida ha raccontato della sua esperienza come tronista del dating show di Maria De Filippi: “Percorso completamente diverso, difficile, dove mi sto anche rivedendo anche io in tanti lati, c’è quella cosa di più ragione, che io nella mia vita non conosco, mi butto, vivo d’istintività, questo mi aiuta anche a riflettere, quindi a conoscere meglio chi ho davanti a me, perché ho sbagliato tante volte”.

Sul possibile ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne, la Platano ha preferito non sbilanciarsi: “Non so cosa dirti. Io questo non lo so, scioccante no. Comunque è una cosa passata, si riaprono a volte dei momenti che sono stati tanto forti e indimenticabili, che quando se ne parla mi fanno ancora un certo effetto. Ma adesso è il passato”.

Gemma, invece, si è esposta apertamente, dicendo di non voler rivedere l’ex cavaliere salentino nel dating show: “Una certa preoccupazione perché non sono stati momenti facili per Ida tutto il percorso con Riccardo. So bene quando sia stato forte il suo malessere ed è proprio in quel periodo che le sono stata tanto vicina, c’era un vuoto proprio sentimentale, non c’era quello che lei desiderava, cioè l’amore contraccambiato nella misura in cui lei ha bisogno e merita oltretutto, e quindi preferirei non rivederlo. Mi sto esponendo”.

In merito alla relazione tra il suo ex Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, Ida Platano ha detto: “Molto simili anche come coppia. Non la reputo una mia amica, una persona con la quale potrei iniziare un rapporto di amicizia. Sicuramente quell’abbraccio gliel’ho dato, ha chiuso quello che era un passato. Da lì basta, io sono serena, tranquilla, non provo più quel fastidio che provavo. Ma il caffè no”.