Continuano ad arrivare conferme sul ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Ad inizio febbraio, Deianira Marzano aveva condiviso su Instagram alcune segnalazioni sull’influencer e il dj ligure, visti entrambi all’interno di un noto locale di Milano: “Ciao Deia. Volevo dirti che ieri sera ero in un locale e sono entrati anche i Basciagoni. Ma io mi chiedo, dal momento che sono tornati, perché non lo dicono invece di fare finta di niente?”; “Ieri Sophie era a cena da Bulgari e li ci va spesso Ale. Troppe cose stiamo notando, lei che ha ripreso a mettersi le robe di lui…”.

Anche Alessandro Rosica aveva confermato un riavvicinamento tra i due ex vipponi: “Tantissime le segnalazioni delle ultime settimane, ora però è tutto possibile. Incredibile ma vero, i Basciagoni ci starebbero riprovando, seppur in maniera tranquilla. Fonte 100% vera”.

In seguito, in un’intervista a EG Magazine, Sophie ha rivelato che lei e Alessandro stanno cercando di ricucire il loro rapporto: “Con Ale tutto bene. Siamo due genitori. Ovviamente quando passa il momento di rabbia iniziale… Quando due persone affrontano un problema, ognuno decide come affrontarlo, e la rabbia a volte prende il sopravvento. Però siamo due genitori, la cosa che c’interessa più in assoluto ad entrambi è quella proprio di avere una situazione serena, perché è giusto. Ci siamo amati tantissimo e quando la rabbia passa torna la maturità e la voglia di stare insieme soprattutto per il bene di Céline”.

La scorsa settimana è arrivata la conferma definitiva del ritorno di fiamma dei Basciagoni. I due, infatti, sono stati visti insieme ad un evento di Mr. Rain. La segnalazione, con tanto di “prova” fotografica, è arrivata a Deianira Marzano: “Sophie e Alessandro insieme all’evento di Mr. Rain, belli, affiatati e accoccolati mentre ascoltano e cantano insieme. Sono così felice per loro. L’amore trionfa sempre. Noi tutti Basciagoni siamo in delirio”. Ma non è tutto, perché ieri sera, Sophie e Alessandro erano a cena insieme ad alcuni amici, come testimoniato dallo scatto condiviso su Instagram da Deianira Marzano.

Fino ad ora, nessuno dei diretti interessati ha confermato il ritorno di fiamma. L’intento della coppia sarebbe quello di non esporsi mediaticamente dopo il polverone che si era sollevato in seguito alle rivelazioni di Sophie a Verissimo, ma appare ormai evidente che i due sono tornati insieme.