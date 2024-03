Da quanto è iniziata l’attuale edizione del Grande Fratello (oggi sono esattamente sei mesi), si contano sulle dita di una mano le rarissime volte in cui Cesara Buonamici, alla sua prima esperienza da opinionista, ha preso le parti di Beatrice Luzzi. Durante un momento di confidenze con Paolo Masella e Letizia Petris, l’attrice ha espresso dubbi e perplessità proprio al riguardo. Beatrice non si spiega come mai in questi mesi la Buonamici non abbia in sostanza mai speso (o quasi mai) parole di supporto per lei.

“La cosa che mi ha fatto impressione è che non sia stata ripresa in studio. Nonostante io l’appello l’abbia fatto lì per lì. Una Cesara…”, dice Beatrice. Mentre la gieffina faceva riferimento proprio a queste situazioni, la regia ha staccato l’audio e cambiato prontamente inquadratura, facendo infuriare i telespettatori che volevano ascoltare la fine del discorso della Luzzi.

L’ultimo attacco di Cesara a Beatrice è avvenuto due puntate fa, quando l’attrice ha fortemente criticato Anita Olivieri, della quale l’opinionista ha preso subito le difese (come accaduto in passato anche durante gli scontro tra la Luzzi e Massimiliano Varrese): “Sto molto male per le lacrime di Anita, è stata trattata male da Beatrice per quella serie di parole. Beatrice è una donna molto intelligente e in gamba, ma in questa fase in cui è già finalista dovrebbe avere un approccio più benevolo, non c’è bisogno di dire a una ragazza, che potrebbe essere sua figlia, ‘cattivissima, feroce, perfida, non hai cuore'. Non capisco perché ti devi accanire contro Anita, che in tutto questo percorso ti ha tenuto testa, benché abbia certamente per motivi di età e di esperienza meno strumenti dei tuoi, io sinceramente non ti capisco”.