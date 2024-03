Alessio Falsone è senza dubbio uno dei protagonisti delle ultime settimane del Grande Fratello. L’imprenditore di Vigevano, entrato nella Casa circa un mese fa, sta facendo parlare di sì non solo per la sua iniziale vicinanza a Perla Vatiero, circostanza che ha scatenato la gelosia di Mirko Brunetti, ma anche per il flirt con Anita Olivieri, la quale ha deciso di lasciare Edoardo Sanson.

Da quando ha messo piede nella Casa di Cinecittà, Alessio si è più volte lasciato andare ad imprecazioni e frasi blasfeme, che in edizioni passate sono costate la squalifica immediata, mentre a lui non è arrivato neanche un richiamo. Durante la puntata del 7 marzo, il concorrente ha anche minacciato in diretta Federico massaro.

Nelle ultime ore, la polemica su Alessio si è incendiata per via di un’affermazione che ha fatto infuriare i telespettatori. Mentre si trovava in giardino con Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, il gieffino ha detto: “Una che è così e così allora non mi deve rompere il ca**o, sei una mong*la”.

Ma a lasciare ancora di più interdetti sono i modi di fare dell’inquilino, in particolare nei confronti di Perla. Ieri, infatti, sono diventati virali su X alcuni video in cui lo si vede esagerare nei modi e nei toni nei confronti della concorrente campana. Nel corso della giornata, la Vatiero si è mostrata sempre più distante da Alessio, che non l’ha presa affatto bene: “Perla, io ho la coscienza bella fresca e limpida, fai quel ca**o che vuoi, basta che non lo vieni a dire a me, se c’è qualcosa me lo dici, non fai giochetti del ca**o, che non ho 12 anni”.

Nel corso della serata, inoltre, Falsone si è avvicinato a Perla che lo ha respinto più volte nascondendosi dietro a Sergio. Alessio ha quindi replicato con battute di pessimo gusto, alludendo al fatto che l’avrebbe aggredita una volta fuori: “Guarda che lui non ci sarà sempre, quando non ci sarà ti aggredirò da dietro, quando meno te lo aspetti. Io intendevo fuori dalla Casa, quando occhi indiscreti non ci guarderanno cara Perla, quando gli occhi di tutta Italia non saranno puntati qui”.