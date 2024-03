Nella Casa del Grande Fratello, Rosy Chin ha spesso mostrato le sue doti culinarie, cucinando per tutti i coinquilini. In questi giorni, la ristoratrice italo-cinese si è dilettata nel preparare il salmone al forno, ma sui social non sono mancate le critiche per via di uno strato di colore nero aggiunto sopra il pesce che non tutti sono riusciti a identificare con certezza. In realtà, si tratterebbe di semi di papavero, forse spolverati in quantità eccessiva e che, dopo la cottura al forno, sono diventati dello stesso colore del carbone.

Rinomati per i loro benefici per la salute, I semi di papavero possono presentare rischi se consumati in eccesso, potendo persino influenzare i risultati dei test antidroga. vengono estratti da diverse varietà di piante di papavero, tra cui il P. Nigrum, il P. Satigerum e il P. Sonniferum, noto per la produzione di oppio. A causa del loro alto contenuto di grassi e proteine, i semi di papavero sono ampiamente utilizzati nella produzione alimentare, specialmente in prodotti da forno e da pasticceria.

Nel frattempo, il salmone cucinato da Rosy ha mietuto la prima vittima. Simona Tagli, infatti, questa mattina ha confidato a Beatrice Luzzi di aver accusato un fortissimo mal di pancia.