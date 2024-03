Il flirt tra Anita Olivieri e Alessio Falsone sta tenendo banco dentro e fuori la Casa del Grande Fratello. La 26enne romana ha deciso di gettarsi a capofitto in questa nuova frequentazione archiviando, almeno per il momento, la decennale storia d’amore con l’ex fidanzato Edoardo Sanson. Una mossa, quella di Anita, sulla quale, però, Beatrice Luzzi nutre più di qualche perplessità.

Le parole di Beatrice Luzzi in confessionale

“Io per rispetto ad una persona che ho amato per dieci anni, avrei aspettato tre settimane per poter avviare la storia con Alessio. Questo si chiama avere cuore e avere rispetto per le persone, ma che lei ne avesse poco si era già capito. Lunedì scorso lei era in nomination ed è stata battuta da Simona Tagli, che significa questo, che se lei non avesse alzato la temperatura sarebbe fuori”.

Nel frattempo, la storia tra Alessio e Anita inizia già a scricchiolare. Il concorrente milanese, infatti, aveva già parlato di equilibrio, mettendo in sostanza le mani avanti dinanzi ad una ipotetica relazione fuori dalla Casa di Cinecittà. Secondo Falsone tanti fattori potrebbero incidere, come ad esempio il fatto che lui vive a Milano e lei a Roma, e magari si stufano di spostarsi continuamente, o che addirittura lei possa tornare con il suo ex Edoardo. Inoltre, nelle ultime ore, un’altra scena non è passata inosservata. Anita passa in cucina dove c’era Alessio invitandolo ad andare in giardino con lei. Falsone, di tutta risposta, esclama: “Comincia a rompermi il ca**o pure questa”.