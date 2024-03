Il Grande Fratello si avvia ormai alle battute finali, ma negli ultimi giorni non sono mancati i colpi di scena. Oltre alla ritrovata intesa tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, l’altra coppia al centro delle discussioni è quella formata da Anita Olivieri e Alessio Falsone. Da quando i due hanno iniziato il flirt, il concorrente milanese ha iniziato ad ignorare totalmente Perla Vatiero. La gieffina cerca di scoprire il motivo e si confronta con Greta Rossetti.

Da quando ha iniziato la sua love story con Anita, Alessio pare essersi scordato della due amiche Perla e Greta, con cui era solito ridere e scherzare fino alle prime luci del mattino. Adesso la Vatiero non riesce nemmeno a intavolare con lui nemmeno un discorso: "Non sarebbe più normale cercare una via di mezzo? Anche a livello di contatto fisico io mi sono limitata sempre per rispetto a Mirko, anche se non c'è malizia da parte mia". La Rossetti è dispiaciuta per la delusione provata dall'amica, ma comprende anche le ragioni di Alessio che forse in questo momento vuole viversi il suo momento magico con Anita. Consiglia quindi a Perla di parlarne direttamente con lui, per evitare qualsiasi fraintendimento: “Secondo me dovresti parlarci, anche io ho sentito questo distacco. Non so se è per non finire nel vortice di te e Mirko oppure per Anita, per concentrarsi su di lei”. Perla chiarisce di essere molto contenta della relazione tra Alessio e Anita, anche perché la situazione ha portato benefici anche a lei: "E' stato un sollievo che abbia trovato una persona qui dentro, altrimenti ogni cosa tra noi veniva fraintesa". Tuttavia non si capacita del cambio repentino di Alessio nei suoi confronti.

Nel frattempo, ieri pomeriggio sono stati chiamati entrambi in confessionale, e con loro c’era anche Federico Massaro. Una volta uscito, quest’ultimo ha rivelato che Alessio e Perla stavano litigando: “Stanno litigando Perla e Alessio in confessionale. Ale voleva abbracciare Perla, e lei gli ha detto ‘dopo una settimana che…’, e adesso stanno discutendo”.

E’ ipotizzabile che la questione verrà affrontata durante la puntata di questa sera.