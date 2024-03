Al Grande Fratello, il rapporto tra Perla Vatiero e Alessio Falsone è stato al centro delle discussioni dentro e fuori la Casa. Diversi concorrenti, infatti, avevano insinuato un interessamento da parte della gieffina campana nei confronti del milanese, scatenando la gelosia di Mirko Brunetti.

Dopo la puntata del 7 marzo, però, Alessio si è avvicinato notevolmente ad Anita Olivieri, e tra i due è iniziata una frequentazione. Se da un lato Falsone è parso sempre più vicino alla 26enne romana, dall’altro si è distaccato da Perla, la quale ne ha parlato con Greta Rossetti. Ieri sera, poi, la Vatiero è tornata a parlare del rapporto con Alessio confidando a Letizia Petris di essersi sentita sollevata quando ha scoperto dell’interesse del coinquilino nei confronti di Anita.

“Lui mi ha detto che si sente distante e io ho detto ‘hai visto? Stai dicendo quello che stiamo dicendo noi’. Poi lui mi ha detto che vuole abbracciarmi e io sono sfuggente, e che il bene nei miei confronti rimane. Però io sono fatta così e non mi sento di dare tutto questo affetto, perché non siamo amici da dieci anni, e anche nel mio inconscio ho preso le distanze da un abbraccio, per ragioni mie personali, perché ho una persona fuori e delle cose possono essere fraintese, possono dare fastidio. Se posso evitare un abbraccio lo evito e preferisco condividere un dialogo, parlare delle cose mie, di Mirko, anziché dare un abbraccio in più perché così si coltiva un amicizia… Però non scaricare la colpa su Perla, perché lui mi ha chiesto se mi ha dato fastidio e io gli ho detto che non mi ha dato fastidio e non voglio che si alluda al contrario e che si arriva a pensare che sono io… Gli ho detto che non mi interessa, per me è a posto così perché ogni cosa viene fraintesa se siamo complici nel divertirci su una cosa, per me che tu qua dentro hai perso la testa per una persona ben venga, è anche un sollievo per me perché mi togli in problema”.

Infine, Perla è tornata nuovamente sulla metafora delle scarpe: “Anche il fatto della metafora è perché io voglio sapere chi ho di fronte, perché se so che posso piacere ad una persona io mi distacco. Nel momento in cui ho messo in chiaro questa situazione e a te piace un’altra persona mi sento libera di darti un abbraccio perché so che non c’è nulla”.