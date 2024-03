Fiordaliso, tra le protagoniste dell’attuale edizione del Grande Fratello, è tornata a parlare sulle pagine del settimanale Chi. L’ex gieffina si è sbilanciata sul possibile vincitore del reality show condotto da Alfonso Signorini e ha detto la sua su Anita Olivieri. La cantante ha anche tracciato un bilancio della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia.

“La pazienza, non pensavo di averne così tanta. Per rimanere nella Casa, per ascoltare tutti, ma anche con me stessa. Svegliarmi tutte le mattine e trovare davanti un giorno uguale agli altri, io che vivo di novità: ho avuto la pazienza di rimanere lì. Mi hanno aiutato molto anche i ragazzi, sono loro, sa, che hanno cambiato me e non il contrario. Li guardo sempre. C'è dell'amore anche fuori ed è quello che resta.

Mi ha fatto male vedere che i social prendono tutto molto duramente, è vero che è un gioco, ma dentro quella Casa la vita è vera. Escono fuori le personalità, ma non sono cattive: è così che le percepisce la gente. La Casa del GF è un mondo in continua evoluzione, ci sono liti, chiarimenti, rappacificazioni, anche dopo due giorni, che là dentro, equivalgono a due mesi”.

Fiordaliso ha poi detto la sua su Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, al centro delle polemiche per la sua scelta di iniziare una frequentazione nella Casa con Alessio Falsone. Per quanto riguarda il vincitore, invece, secondo la cantante sarà l'attrice a trionfare: “Sicuramente vincerà Beatrice e se lo merita. È una donna che ha deciso di non mollare. Mi aveva detto che era rientrata nella Casa perché aveva lasciato tante cose all’ultimo momento. In Beatrice si ritrovano tutte le donne che non ce l’hanno fatta, non più giovanissime, in cerca di riscatto. Però, mi dispiace vedere che persone forti non vengano percepite così dal pubblico. Per esempio ad Anita, che io amo, non viene perdonato il fatto di essere bella e giovane. Prima era un quid in più, adesso è diventata una colpa”.