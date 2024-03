Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Al televoto ci sono Anita Olivieri, Simona Tagli, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Federico Massaro. Tra questi, il meno votato andrà al televoto che prevede l'eliminazione. In attesa di conoscere l’esito, Alessio Falsone ha fatto una promessa ad Anita.

In queste ore, Alessio Falsone ha ribadito quanto già detto nei giorni scorsi. Quando Anita sarà eliminata, anche lui lascerà il Grande Fratello: “Secondo voi, dopo che ho detto che io sarei uscito se fosse uscita Anita, se giovedì Anita esce, io posso uscire?”. Massimiliano Varrese e Paolo Masella hanno detto che di certo la produzione rispetterà la sua decisione. Greta Rossetti gli ha chiesto: “Tu vuoi uscire?”. Falsone non ha avuto dubbi: “Sì, sì, se esce Anita esco anch'io. Basta”.

Le rivelazioni di Anita Olivieri sull’ex fidanzato Edoardo Sanson

La gieffina ha anche raccontato ad Alessio che nei dieci anni di relazione con Edoardo Sanson, il suo ex fidanzato, non sono mancati i tira e molla che li hanno poi portati a trascorrere due anni distanti: “Quando poi si è presentato dopo quei due anni, non ero così contenta, l'ho guardato e non provavo più niente. Finalmente era finita, perché io volevo che finisse, ma non riuscivo a uscirne”. Anita, poi, ha dato la sua versione su quanto – a suo dire – accadeva quando prendeva le distanze dall’ex fidanzato, che nella Casa aveva detto di vedere come il padre dei suoi figli: “Veniva fuori casa, piangeva, diceva: ‘Io mi ammazzo senza di te, io non ce la faccio, mi uccido’. Si buttava per terra, piangeva come un pazzo. Pazzo proprio. E io l'ho aiutato nonostante quello che mi ha fatto e tutte le cose che sono successe. Io lo facevo venire a casa mia. Lo facevo entrare, lo facevo calmare. Gli dicevo: ‘Guarda che tu non ti rendi conto che è meglio per entrambi. Tu vieni qua, fai tutta questa scenata, mi rimetto con te e tu sai che io sto con te per pena e non perché ci voglio stare, ma che senso ha?’. Gli facevo questi discorsi. Poi ho detto basta, ti ho aiutato finché ho potuto”.

Anita ha poi fatto anche riferimento a una non meglio precisata situazione familiare di Edoardo: “Ci sono dei momenti in cui mi sono sentita in colpa perché per la sua situazione familiare, non ha i mezzi, non è colpa sua. Però anch'io ho avuto un sacco di traumi. Ma so chi sono e a un certo punto tu devi crescere. Io non posso scusare una persona all'infinito e giustificarla”.

La gieffina ha concluso il suo sfogo dicendo che la sua famiglia non ha mai approvato questa relazione: “La mia mamma, i miei amici, tutti attorno a me non volevano che tornassi con lui. Nessuno, perché sapevano. Lo sai che non ha passato mai un Natale con me? Non veniva mai a cena con i miei amici. Ero la più fidanzata di tutti, ma sempre sola. Io mi sono sempre sentita sola”.