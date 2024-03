Nella Casa del Grande Fratello, mentre Paolo Masella e Rosy Chin erano alle prese con la preparazione delle coppette di gelato, si è verificato un “incidente” che ha lasciato i telespettatori sconcertati.

I due gieffini facevano fatica ad estrarre il gelato dalle vaschette con un cucchiaio, tanto che ad un certo punto è successo qualcosa che ha “inorridito” il pubblico. Paolo, infatti, ha fatto cadere un grosso pezzo di gelato a terra e, raccogliendolo, ha detto a Rosy: “Me lo mangio io, lascialo qua”. Il macellaio romano ha realmente raccolto il gelato da terra e lo ha mangiato.

Sui social c’è anche chi fa notare un ulteriore dettaglio. Il fidanzato di Letizia Petris, infatti, mentre preptwarava le coppe per gli altri, si leccava continuamente le dita. “Il ditone del macellaio nel gelato non ce lo potevamo evitare? Per di più ciucciato come al solito. Davvero non c’era nessun altro a cui chiedere di preparare le coppe di gelato?”, ha commentato un utente.

Già lo scorso gennaio, Paolo aveva leccato un utensile da cucina per poi rimetterlo nella pentola. Una scena disgustosa che scatenò l’indignazione degli utenti sui social.