Il Grande Fratello si avvia alle battute finali (la finale ci sarà lunedì 25 marzo), e il televoto recita un ruolo sempre più importante. Mancano solo due settimane alla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini, e nella puntata di lunedì 18 marzo il meno votato dovrà abbandonare definitivamente la Casa. In nomination ci sono Anita Olivieri, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli, quest’ultima nettamente favorita secondo i sondaggi.

Nella puntata del GF di ieri il pronostico è stato ribaltato. A sorpresa, infatti, Giuseppe Garibaldi ha avuto la meglio su Simona Tagli (data per favorita), mentre Federico Massaro si è salvato a scapito di Anita Olivieri, finita nuovamente a rischio eliminazione.

Al momento i sondaggi di ForumFree (forum e portale principale a tema GF) indicano un solo super-favorito, ovvero Simona Tagli. La milanese continua a scalare le classifiche delle preferenze e, stando alle proiezioni, potrebbe raggiungere il 53,85% dei voti. Attenzione, però, alle sorprese, come accaduto in occasione dell’ultima puntata, quando Garibaldi l’ha superata ribaltando il pronostico. A rischio eliminazione invece Sergio D’Ottavi, dato al 15,80%, e Anita Olivieri, la meno votata dell’ultimo televoto e ora al 15,73% delle preferenze. Greta Rossetti (14,62%) rischia di pagare molto caro quanto accaduto durante la puntata di ieri, quando Alfonso Signorini l’ha smascherata in merito a delle confessioni “agghiaccianti” che Vittorio Menozzi le avrebbe fatto in merito al rapporto con Beatrice Luzzi.