Anita Olivieri e Alessio Falsone sono la coppia del momento al Grande Fratello. Se fino a poche ore fa tutto sembrava procedere a gonfie vele, nella serata di ieri si è verificato il primo scontro tra i due gieffini dovuto ad alcuni atteggiamenti non graditi da parte della concorrente romana.

Durante il party in suite per sole donne, hanno fatto il loro ingresso degli avvenenti ballerini cubani che hanno attirato gli sguardi di Anita mandando su tutte le furie Alessio. I due hanno avuto un duro scontro, proprio perché la gieffina avrebbe fatto qualche apprezzamento di troppo verso i ballerini cubani. Alessio ha spiegato di non aver gradito certi atteggiamenti, uno su tutti: la Olivieri, infatti, avrebbe fatto un occhiolino a Letizia Petris facendo ben attenzione ad essere vista da Alessio.

“Poi torni, fai l’occhiolino con Letizia per farmi rosicare? Non esiste", si è sfogato Alessio con Paolo Masella. "Lei, giustamente, mi dice che non dovevo andare via, ma io non avevo voglia di litigare". I due hanno poi passato la notte insieme a letto, con Anita che si sarebbe scusata per quanto successo.

Questa incomprensione è arrivata dopo una giornata particolarmente felice per Alessio e Anita, che hanno ricevuto dai fan il loro primo aereo di coppia. I sostenitori hanno invitato i due a vivere il loro momento con un testo piuttosto esplicito: “Niente bolla la vita sa #Anilessio”.