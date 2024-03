Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti, negli ultimi giorni è stata protagonista indiscussa sui social. La donna ha prima espresso tutto il suo disappunto per la relazione della figlia con Sergio D’Ottavi, per poi attaccare in maniera del tutto inaspettata la concorrente del Grande Fratello: “Tu devi uscire Greta! Tu devi uscire lunedì, si è bruciata il cervello, mamma mia non ti riconosco più. Fai quasi paura! Ti porterò da uno psichiatra quando esci!”.

Ieri, mamma Marcella, attraverso alcuni video pubblicati su TikTok, ha spiegato il vero motivo del suo sfogo, ammettendo di aver finto con lo scopo di combattere la battaglia dell’odio sui social soprattutto nei confronti delle persone più deboli: “Allora, arriviamo al dunque. Vi faccio questo video per farvi capire semplicemente che io ieri ho fatto un test. Ho fatto un test perché volevo vedere veramente in quanti di voi arrivano a percepire e capire che io stessi recitando. E sapete perché? Perché sapevo che quei video andavano virali in quella maniera. E sapete perché l’ho fatto? Non perché io sia pazza perché non lo sono. Sono preparata a ricevere i messaggi terribili che hanno scritto dappertutto. Invece l’ho fatto semplicemente perché voglio combattere questa battaglia sulle persone più deboli, sulle persone che non sono preparate… E vi ricordo Vincent, che si suic*dò in live.

Detto questo vi faccio una domanda: una persona che istiga – anche la più forte – è giusto che venga attaccata con quelle parole? A prescindere che una persona possa sbagliare, però secondo me bisognerebbe un attimino limitarsi e pesare le parole perché siamo tutti umani e i social vanno utilizzati per costruire, non per distruggere nessuno. Per far ragionare le persone e migliorarle, non distruggerle”.

Una spiegazione che, tuttavia, ha destato più di una perplessità in buona parte del web. Gli utenti, inoltre, hanno accusato Marcella di essere la causa delle insicurezze di Greta e del suo costante bisogno di ricercare l’approvazione altrui. Rispondendo a queste insinuazioni, la mamma dell’ex tentatrice l’ha di fatto “sbugiardata”, lasciando intendere che in realtà Greta non è così ingenua come vuole far credere, e che quindi la sua sia tutta una strategia: “Voi pensate veramente che Greta sia così insicura come la vedete? Lo capirete più avanti, intanto iniziate a girare i calzini, vi dice qualcosa questa frase? Dai ragazzi, svegliatevi, siete limitati in tutto”.