In occasione del terzultimo appuntamento con il Grande Fratello, Alfonso Signorini ha annunciato una “carneficina” in vista della finalissima di lunedì 25 marzo. Nella puntata di questa sera, oltre all’esito del televoto eliminatorio, per i concorrenti potrebbe arrivare il temuto televoto flash, ma non solo. Stasera si deciderà anche il terzo finalista, che raggiungerà Beatrice Luzzi e Rosy Chin.

La puntata di oggi, lunedì 18 marzo 2024, come anticipato, potrebbe essere quella della "carneficina" promessa da Signorini. In nomination sono finiti quattro concorrenti: Anita Olivieri, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli. Il meno votato sarà definitivamente eliminato dal programma, ma attenzione anche alle eliminazioni flash e eventuali colpi di scena che potrebbero mettere a rischio gran parte della Casa. Al momento i sondaggi di ForumFree indicano il nome Simona Tagli come super-favorita. Stando alle proiezioni, la showgirl milanese può raggiungere il 51,24% dei voti. A rischio e pressoché a pari merito, invece, Sergio D’Ottavi, dato al 16,39%, Greta Rossetti (16,34%) e Anita Olivieri, con il 16,03% delle preferenze del pubblico.