Tensione nella Casa del Grande Fratello. Protagonisti di un’accesa discussione sono stati Alessio Falsone e Federico Massaro a causa delle polpette!

La voracità e l’ingordigia del modello ha infastidito e non poco la nuova fiamma di Anita Olivieri, che è sbottato mentre erano a tavola. Secondo Alessio, tre polpette per una sola porzione sono davvero troppe, dovrebbe rispettare il resto dei concorrenti e mettere a disposizione di tutti.

"Tu non fai mai niente. Sempre gli altri [...] Ne ha prese tre stasera, io non glielo dico… glielo dite voi. Fra sono troppe tre, non ci sono per tutti", è sbottato Falsone criticando il comportamento di Massaro che, senza opporre resistenza, acconsente alla richiesta "Togliamole, non c'è problema. Non me ne frega niente pensavo ci fossero due teglie. Non muoio di fame”. Affermazioni che hanno provocato la reazione immediata di Falsone: "Si però così fai passare scemi gli altri. Sembra che ci accaniamo noi, sbaglia modi e tempi".