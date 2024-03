Durante la terzultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, lunedì 18 marzo, i concorrenti hanno dovuto votare per scegliere i due candidati alla nomination per eleggere il terzo finalista di questa edizione. A sorpresa, Sergio D’Ottavi ha scelto di non votare Greta Rossetti (al contrario di quello che ha fatto lei), scegliendo di candidare come papabile finalista Massimiliano Varrese.

L’ex tentatrice è rimasta delusa da questa scelta e ne ha parlato con diversi coinquilini al termine della puntata: “Rispetto la sua decisione, va benissimo così. Non vuol dire niente, mi dà dimostrazioni tutti i giorni”. Dopo la diretta, però, ha palesato tutta la sua delusione: “È la motivazione, non il fatto che non mi abbia nominato. Ora non ho voglia di parlarne. Io lo tutelo sempre, anche se mi fa male. Sempre e non smetterò mai di farlo. Perché sono fatta così e ho fatto così tutto il mio percorso. E lui lo sa. È la motivazione che ha dato nel non nominarmi che mi ha fatto male. Però va bene così, non mi interessa. Queste cose mi insegnano che devo credere solo io in me stessa e basta”.

A non aver apprezzato la scelta di Sergio è stata anche la mamma di Greta, Marcella Bonifacio, la quale ha commentato la decisione di D’Ottavi di salvare Massimiliano: “Comunque io non mi sbaglio mai, avete visto Gaspare? Il vostro Gaspare che doveva salvare Greta… Greta ha salvato Gaspare ma lui non ha salvato Greta, questo cosa vi fa capire? Che io ho sempre ragione. Ca**o Greta, spero che il televoto flash ti faccia uscire, scappa, scappa”.