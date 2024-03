Barbara Petrillo è una delle protagoniste dell’undicesima edizione di Pechino Express. La conduttrice, insieme all’ex velina di Striscia la Notizia, Maddalena Corvaglia, ha formato la coppia de Le Amiche, e con il resto del cast ha percorso la “Rotta del Dragone” che ha portato i viaggiatori tra Vietnam, Laos e Sri Lanka.

Parlando della sua esperienza nel reality show in onda su Sky in alcune storie su Instagram, ha svelato se ha litigato o meno con la sua compagna di avventura o con gli altri concorrenti.

“Scannarsi no, mi sembra eccessivo. Io penso che le persone che hai intorno si dividano in due grandi categorie: quelle di cui non ti interessa, che non stimi, quindi non ti fai neanche il sangue amaro, e quelle di cui ti interessa. Diciamo che a Pechino Express ti saltano un po’ i nervi, poi ci sono delle dinamiche di gioco per cui chiaramente discuti, litighi, anche con persone con cui il giorno prima e il giorno dopo sei in pace. Ci sta, è un gioco, però non è chic scannarsi.

Non posso dire di aver litigato, né io né Maddalena. Non credo bisogni sopravvivere, penso che bisogna vivere bene, andare avanti con dignità e con il rispetto per gli altri, anche in un gioco”.

Poi, Barbara ha detto la sua su Antonella Fiordelisi, amatissima (nonché molto discussa) protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip e concorrente di Pechino Express in coppia con Estafania Bernal: “Ne approfitto ora per dire quello che penso di Antonella è che sia veramente una scoperta, una bravissima ragazza. La adoro, mi fa scompisciare dalle risate, è genuina ed è anche molto coraggiosa, e questa è una cosa che io apprezzo molto nelle persone. Comunque è adorabile, le voglio proprio bene”.