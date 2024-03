Ad un passo dalla finale, Paolo Masella (insieme ad Anita Olivieri) è stato eliminato nel corso della puntata del Grande Fratello del 18 marzo. Il macellaio romano è stato il meno votato al televoto flash con Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese.

Non appena uscito dalla Casa di Cinecittà, Paolo ha sottolineato come questa esperienza gli abbia regalato l’amore: “Questa esperienza è stata un viaggio bellissimo. Inoltre qui dentro ho incontrato l’amore della mia vita, una cosa che mi ha riempito il cuore. Ho trovato tanti nuovi amici. Questa è stata una cosa unica e infinita, che mi rimarrà per sempre dentro. L’eliminazione non mi pesa per nulla. Perché arrivato a questo punto ho preso tutto quello che potevo prendere e ho dato tutto quello che potevo dare a questa esperienza. Quindi va bene così. Sono contento sia andata in questa maniera”.

Ieri pomeriggio, inoltre, insieme ad alcuni amici, Paolo Masella si è recato all’esterno della Casa di Cinecittà per urlare un messaggio a Letizia Petris: “Leti, mi manchi”. Il macellaio aveva con sé anche uno smartphone sintonizzato sulla diretta del GF, nel tentativo di scorgere la reazione della fidanzata.