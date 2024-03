Oriana Marzoli è pronta a sbarcare in un nuovo reality. L’influencer di origini venezuelane, finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip, parteciperà a Ganar o Servir? – De Vuelta al pasado, programma in cui ritroverà un suo ex fidanzato.

Al lungo curriculum di partecipazioni ai reality show dell’ex vippona se ne aggiunge un altro. Si chiama Ganar o Servir? – De Vuelta al pasado e va in onda in Cile. Si tratta di un programma dove i concorrenti saranno costretti a vivere come duecento anni fa e affronteranno delle sfide molto particolare il cui esito darà modo di scoprire se assumeranno il ruolo dei “signori” (con dei vantaggi), oppure se invece dovranno tribolare.

Oriana Marzoli torna a partecipare ad un reality in Cile dopo ben sette anni. Qui avrà modo di ritrovare anche una sua ex fiamma, ovvero Luis Matteucci. La “reina” ha raccontato di essere entusiasta di poter iniziare questa nuova avventura, ammettendo, al contempo, che non ama molto le fattorie e preferirebbe indossare i tacchi. Ma se deve vestirsi con gli abiti di quel periodo, preferisce farlo da Maria Antonietta, e non vorrebbe soffrire molto: “Prima avevo detto alla produzione che l’abito più bello doveva essere il mio”, ha ironizzato.

Oriana è dunque pronta per questa nuova avventura dopo quella quasi vittoriosa al Gf Vip (si è classificata seconda alle spalle di Nikita Pelizon) e quella meno fortunata al Gran Fratello Vip spagnolo.

Oriana Marzoli sul presunto flirt con Cristiano Iovino

“Cosa non è chiaro che io sono single, che non sto con un ca**o di nessuno? Fra pochi giorni vado via, sono single! Non sto conoscendo nessuno, basta rompere le pa**e alla gente! Non vedo l’ora di andare via e non sapere niente di questa gentaglia cattiva con l’anima nera e marcia”.