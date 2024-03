Alessio Falsone si è lasciato andare ad alcuni commenti poco eleganti su Perla Vatiero, scatenando l’indignazione degli utenti e anche la reazione della madre di Mirko Brunetti.

Ieri sera, tutti gli uomini della Casa del Grande Fratello hanno trascorso una serata in suite. Ed è proprio qui, durante alcune chiacchiere, hanno commentato il rapporto tra Federico Massaro e la concorrente campana. Tra i due gieffini, infatti, sono spesso nate incomprensioni culminate in discussioni anche piuttosto accese. Alessio, però, ha provato a mettere alla prova Federico chiedendogli più volte se dietro l’astio nei confronti della coinquilina in realtà si nasconda un interesse.

Il modello ha provato a spiegare che, nonostante Perla sia una bella ragazza, per lei nutre esclusivamente stima, nient’altro. Federico ha poi aggiunto che, qualora avesse voluto, non ci avrebbe provato con la ragazza perché follemente innamorata di Mirko. A quel punto, gli autori hanno mostrato agli inquilini in suite le immagini delle ragazze in Casa, e Alessio si è lasciato andare ad un commento sgradevole su Perla: “Guarda che missile! Oh, guardala. Dici che è solo bellina? E’ un missile, oh. E ha pure messo ¾ chili mo, eh. Appena esce Perla… hai visto com’era a Temptation Island. Era un animale, eh!”. Poco dopo, mentre era con Sergio D’Ottavi, ha proseguito: “Se ci fossero stati cinque come noi saremo andati a limonarla”.

Questi commenti non sono affatto piaciuti alla mamma di Mirko Brunetti, che ha così commentato sui social: “Se fossi un uomo sarei indignato con i miei simili dopo aver ascoltato i commenti gratuiti e poco eleganti verso delle donne come se fossero un oggetto. Ma che messaggio sta passando? Da donna sono veramente disgustata”.