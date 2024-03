Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 18 marzo, Alfonso Signorini ha deciso di portare scompiglio tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Il conduttore ha mostrato alla gieffina alcune foto (pubblicate dal settimanale Chi) che ritraggono il fidanzato ad una serata a Napoli in compagnia di Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia. Le immagini, vuoi o non vuoi (cit.), hanno suscitato la gelosia della concorrente campana.

“Adesso ti faccio vedere una cosa interessante. Tu dici ‘spero che Mirko non sia stato con nessun’altra’. Però non è che lui la domenica va a messa, fa gli gnocchi con la mamma o fa i compiti. Mirko va in giro, si diverte com’è normale che sia per un bel ragazzo della sua età. Ecco come passa le sue serate. Qui è con tale Shaila Gatta, una nota velina di Striscia la Notizia. Sono stati ripresi ed erano proprio a parlare. Lei non si è schiodata da lui e lo stesso lui da lei. Come vedi si sta divertendo”.

L’ex velina di Striscia la Notizia, in un’intervista a Fanpage.it, ha così commentato la paparazzata con Mirko Brunetti: “È tutto falso. Eravamo ad una festa, ho parlato con Mirko Brunetti per 3 minuti. Già avevo espresso il mio pensiero su di lui, non è proprio il mio tipo. Avevano bisogno di creare qualche dinamica e mi hanno messa in mezzo. Ho parlato con tante persone quella sera”.