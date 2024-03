E’ durata un mese e mezzo l’avventura di Alessio Falsone nella Casa del Grande Fratello. L’ex gieffino, che lo sia ami o lo si odi, però, non si è di certo risparmiato. E’ riuscito a far chiudere ad Anita Olivieri una relazione decennale inducendola a capitolare tra le sue braccia e, nel corso della semifinale, ha mandato in crisi Federico Massaro facendogli sospettare di nutrire sentimenti “inconsci” verso Perla Vatiero. Infine la stoccata in diretta che ha fatto quasi crollare Massimiliano Varrese, che ha definito “insicuro”, “uno che continua a ripetere di aver fatto chissà quale carriera e invece sa di non essere arrivato da nessuna parte”.

Durante il suo percorso, però, non sono mancate una consistente quantità di bestemmie (rimaste impunite), alcuni atteggiamenti discutibili (come lo spazzolino spezzato a Federico Massaro) e le frasi poco eleganti su Perla Vatiero, per le quali è stato rimproverato da Alfonso Signorini.

Nel momento della proclamazione del verdetto di eliminazione, il pubblico in studio è esploso in un boato di approvazione incredibile. Alessio era al televoto con Simona Tagli e Federico Massaro, e il pubblico ha deciso di mandarlo a casa con queste percentuali: Simona 50%, Federico 32% e Falsone 15%.