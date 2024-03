Nel corso della semifinale del Grande Fratello, andata in onda giovedì 21 marzo, abbiamo assistito all’ennesimo confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Questa settimana, la gieffina ha manifestato un certo fastidio nel vedere le foto del ristoratore rietino con Shaila Gatta pubblicate dal settimanale Chi. Alfonso Signorini ha dato alla concorrente campana la possibilità di incontrare Mirko e di replicare all’intervista rilasciata dall’ex velina di Striscia la Notizia a Fanpage.it.

Mirko Brunetti si è presentato davanti a Perla Vatiero proprio com'era vestito nell'incontro con Shaila Gatta. Con la giacca e niente sotto. Un dettaglio che aveva infastidito la fidanzata, che in questi giorni non ha nascosto la sua gelosia: “Tu vai senza niente sotto, ora vedrai quando esco io. Io sono gelosissima, non gelosa. In questo momento è di tutti, ma non mio. Devo uscire, non ce la faccio più”. Alfonso Signorini ha rassicurato Perla, riportando quanto detto da Shaila Gatta nell'intervista rilasciata a Fanpage.it. L'ex velina di Striscia la Notizia ha spiegato: “Eravamo ad una festa, ho parlato con Mirko Brunetti per 3 minuti. Già avevo espresso il mio pensiero su di lui, non è proprio il mio tipo. Avevano bisogno di creare qualche dinamica e mi hanno messa in mezzo. Ho parlato con tante persone quella sera”. La Vatiero ha replicato: “Io non è che devo stare tranquilla perché a lei non interessa Mirko. Non è questo. È normale che io sia gelosa perché non sono fuori. Ci tenevo a rispondere”.

Signorini ha permesso a Perla di incontrare Mirko, sebbene i due fossero separati da un vetro. L’ex gieffino ha avuto parole dolcissime per lei: "Sono qui perché avevo voglia di vederti, l'attesa aumenta il desiderio. È stato un percorso difficile il tuo, il nostro. Rimani lucida. Non ti fare influenzare da quello che dicono. Stai tranquilla. Io sto aspettando te, lo sai. Poi per tutto il resto, per quello che verrà, abbiamo noi le sorti del nostro destino in mano. Rimani lucida, non farti prendere da pensieri inutili, strani. Lo so che non è facile, mi hai fatto arrabbiare. Io sto aspettando te e non so più come fartelo capire. Dai, manca pochissimo".