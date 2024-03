L’edizione 2023/224 del Grande Fratello sta per finire (la finale andrà in onda lunedì 25 marzo), eppure su X (ex Twitter) resiste ancora uno degli hashtag della sesta edizione del Gf Vip (datata 2021). Quale? Quello dei “temutissimi” e numerosissimi “Jerù”, il fandom di Jessica Selassié e Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona.

Sono centinaia ogni giorno i tweet con questo hashtag, circostanza che ha infastidito e non poco l’ex vippone. Ieri sera, il nipote di Costantino della Gherardesca si è sfogato e ha detto che ormai associa l’hashtag Jerù a delle pazze visionarie: “Comunque siete ancora lì con quel tristissimo hashtag. Purtroppo l’associo a dei visionari psicopatici. Non mi seguiti più, lasciatemi in pace. A questo punto trovo più sani gli haters”.

Gli sfoghi di Barù contro i Jerù

“Se focalizzaste le vostre energie su una causa umanitaria fareste del bene. […] Ma chi vi conosce, ma che due cog**oni, lasciatemi in pace. […] Vorrei avere una relazione seria ma chi mi piglia più che altro? Rompono i co**ioni ogni volta che parlo con qualcuna, e non credo che tante donne vogliano trovarsi in questa situazione de mer*a. […] Basta. Siete ridicoli! Seguitemi pure, ma cambiate nomi a certi account nome, avete rotto. Sono passati quanti mesi? Basta non se ne può più. Ridicoli. – ha continuato Barù Ma poi c’è addirittura chi scrive ai miei familiari e ai miei amici. Gli mandano dei messaggi assurdi e gli rompono le scatole. Ma questo vi sembra normale? Non ne posso più, è una roba che non dovrebbe esistere. Siete degli stalker e non state affatto bene. Vi sembra una cosa normale o giusta? Scrivete ai miei amici che magari neanche conosco bene!”.