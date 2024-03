Nel corso della semifinale del Grande Fratello, andata in onda giovedì 21 marzo, Anita Olivieri è tornata nella Casa per fare una sorpresa ad Alessio Falsone.

“Io sono fuori, però non riesco a dormire. Passo il tempo a guardarti, quindi dovete uscire tutti perché passo le mie giornate a guardarvi. Non fai altro che parlare di Petunia. Questo mi fa molto piacere, non tanto perché è il mio gatto ma perché è una parte della mia vita che hai capito che è importante. Mi fai molto ridere, passo il tempo a ridere. Poi ho sentito tutto, hai fatto un monologo in suite. Per questo non riesco a staccarmi. Sono felice perché sei tu fino alla fine, anche se si avvicina la Finale sei tu. Continua a essere come sei”.

Alfonso Signorini, però, non si è lasciato scappare l’occasione per punzecchiare Anita Olivieri con una domanda sul suo ex fidanzato Edoardo Sanson: “Ho una curiosità che non riesco proprio a resistere. Ma lo hai sentito Edoardo?”. Lei ha risposto di non averlo sentito e ha aggiunto: “Perché devo un attimo metabolizzare tutto… Al momento l’unica cosa che sento di fare è continuare a guardare il GF, vedere i miei amici, vedere lui”.