Tommaso Zorzi si è raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair.it. Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, oltre a parlare della fine della relazione con Tommaso Stanzani (ha anche rivelato che adesso sta frequentando una persona), si è soffermato sulla sua nuova avventura come giudice di Cortesie per gli ospiti al fianco di Csaba Dalla Zorza e Roberto Valbuzzi.

“Per caso. Stavo parlando con il direttore Gesualdo Vercio di tutt'altro fino a quando non mi ha detto che stava cercando una figura che ricordasse l'home style e mi sono lanciato subito: ‘L'hai trovata’, gli ho detto – racconta Tommaso su come è arrivato a Cortesie per gli ospiti -. Un giudice giusto che lascia la severità ai colleghi. Io non sono un esperto, ma un semplice appassionato di design che ha pensato di entrare molto educatamente all'interno del programma”.

E sui colleghi Csaba e Roberto: “Da Csaba ho imparato di tutto. Ormai faccio delle mise en place a casa che quasi mi scoccia mangiarci sopra, mentre purtroppo in cucina rimango un cane. So spiegare le preparazioni, ma mi fermo al discorso”.

Poi, Tommaso ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello: “Il canale 55 (quello di Mediaset Extra, ndr) ogni tanto lo tengo in sottofondo. Sono grato ad Alfonso Signorini e alla sua squadra perché sono stati molto gentili con me, rispettando anche la mia scelta di andarmene. Mi hanno capito, e non era scontato”.

E in merito al possibile vincitore di questa edizione: “Ho visto poco. Mi sembra di capire che Beatrice Luzzi sia un po' la regina delle dinamiche: è sicuramente una persona con cui avrei legato”.