Ayle è stato il primo eliminati del Serale di Amici 23. Prima di abbandonare lo studio, il cantante ha abbracciato Maria De Filippi che gli ha rivolto delle bellissime parole.

“Sono felice di averti conosciuto e sai cosa penso di te perché te l’ho detto mille volte. Per me è come se tu Amici lo avessi vinto. Hai vinto cose molto più grandi e molto più importanti. Spero sia scesa un po’ la rabbia rispetto a quando sei entrato. Non devi essere arrabbiato con la vita. Ricordatelo”.

Ayle, le prime parole a Witty dopo l’eliminazione

“Non mi aspettavo di uscire, anche se con Giovanni è stata una bellissima sfida. Non sapevo cosa volesse dire lavorare alla musica. Amici mi ha fatto cambiare sotto tantissimi punti di vista, soprattutto quello umano e quello lavorativo. Mi sono fatto tutto il pomeridiano pieno di ansia e difficoltà. Ho un po’ di rammarico perché proprio ora avevo imparato a controllare le emozioni e controllare l’ansia. Ma questo mi servirà per il futuro. Ora mi devo riabituare alla vita normale, qua è veramente incredibile”.