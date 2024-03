Durante la prima puntata del serale di Amici 23, Kumo è finito al ballottaggio con Lil Jolie. Il ballerino ha mantenuto i nervi saldi e non è crollato, neanche quando Maria De Filippi ha annunciato la sua eliminazione: “Non farei troppi giri di parole, esci tu Kumo”.

Le prime parole di Kumo dopo l'eliminazione

“Oggi è finita questa bellissima esperienza e mi fa stranissimo perché sono passati sei mesi e sono tanti. Il ricordo più bello è la lettera di mamma, in cui mi ha detto che il mio sogno di ballare si realizzi. Il mondo fuori mi aspetta, oppure sono io che aspetto il mondo fuori, non lo so ancora.

Diciamo che me ne sono andato da qui, ma vorrei che la routine rimanesse la stessa. Qui dentro il mio sogno si è realizzato ed è stato magico. Io qui ho assaporato la vita che vorrei fare.

Quando ho un bel ricordo di solito me lo tatuo, perché ho paura di scordarlo. Questo non devo tatuarmelo, non serve, è impossibile dimenticarlo. Veramente impossibile che io me lo dimentichi.

Se ho mostrato tutto quello che ho da dare? Al serale ti dico di no, ma in questi sei mesi sì, penso di aver dato tutto. Loro hanno conosciuto tutto di me e sono fiero. All’apparenza sembro duro e cattivo, ma non è affatto così. Se uno mi conosce bene Sto arrivando! che sono fatto di burro

Ai miei compagni vorrei dire di godersi tutto al massimo, perché può essere sempre l’ultima volta. Ringrazio tutti per il supporto ricevuto, per le belle parole che ho letto in questo periodo, non sono state per nulla scontate. Adesso vi saluto”.