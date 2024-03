Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 21 marzo, Alfonso Signorini ha tirato una frecciatina velenosissima ad Angelica Baraldi, e la reazione dell’ex gieffina non è tardata ad arrivare. Scopriamo insieme cos’è successo.

Nel corso della semifinale del GF, il conduttore ha fatto entrare in studio Paolo Masella, uno degli eliminati della scorsa puntata, tirando in ballo anche Angelica Baraldi (ieri assente dalla tribuna dove si accomodano in studio gli ex gieffini). Il macellaio romano ha raccontato che ha riabbracciato la famiglia ed è andato dal parrucchiere. I suoi cari, inoltre, gli hanno organizzato una festa di bentornato, e tra gli invitati c’era anche Angelica. Nel corso di questi mesi, abbiamo visto spesso l’ex concorrente in compagnia degli ex coinquilini di volta in volta eliminati, e per questo motivo Signorini gli ha tirato una frecciatina: “Ti pareva che mancava Angelica… Non ha una vita sua praticamente”.

Sui social è arrivata la reazione dell’ex gieffina. Se si controlla la sezione “mi piace” del suo profilo X (ex Twitter), scopriamo che ha piazzato un bel po’ di like a diversi commenti contro Alfonso, come ad esempio: “Il pelato con queste battute su Angelica è proprio ridicolo”. E ancora: “Angi, amore, se sei odiata da Alfonso vuol dire che sei dalla parte giusta”.

Quella di Signorini era, probabilmente, una battuta ironica per sottolineare il fatto che Angelica è onnipresente nelle foto con gli altri ex gieffini.

Nel frattempo, in molti si chiedevano se l’ex gieffina sarebbe stata presente in studio in vista della finalissima in onda questa sera, lunedì 25 marzo. A rompere il silenzio al riguardo è stata la stessa Angelica: “Sono super emozionata per stasera. Voi come state? P. s.: Ric (il fidanzato Riccardo Romagnoli, ndr) per la prima volta in studio”.