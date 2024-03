Fin dalle primissime settimane di permanenza nella Casa del Grande Fratello, Anita Olivieri e Beatrice Luzzi si sono scontrate, dando vita ad una rivalità che è durata in sostanza fino al termine del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nella giornata di ieri, la 26enne romana, ai microfoni di GF, ha fatto il suo pronostico e, evidentemente, ci ha visto lungo: “Come credo che finirà questa lunga avventura? Io non credo che vincerà Beatrice Luzzi perché penso che sia troppo scontato come finale. Penso che tutti si aspettino la vittoria di Beatrice, mentre invece io penso che non vincerà lei”.

Quando ieri Alfonso Signorini ha proclamato Perla Vatiero vincitrice, alcuni degli ex gieffini presenti in studio si sono precipitati ad abbracciare Beatrice Luzzi, mentre altri sono andati incontro alla concorrente campana per festeggiare la sua vittoria. La reazione di Anita, però, ha diviso il pubblico. La Olivieri infatti ha esultato ed ha iniziato a roteare su sé stessa dalla gioia. Moltissimi utenti sui social l’hanno attaccata perché convinti che più che per l’entusiasmo per la vittoria di Perla, la sua fosse felicità per la sconfitta di Beatrice.

Si è dunque innescata l’ennesima polemica sui social: da una parte c’è chi ha duramente criticato la reazione di Anita, dall’altro chi l’ha trovata divertente. Voi da che parte state?