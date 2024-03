Filippo Bisciglia ha celebrato la vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello. Il conduttore di Temptation Island, che aveva conosciuto la concorrente campana nel corso dell’ultima edizione del docu-reality andato in onda lo scorso luglio, ha pubblicato sui social un video ironico in cui annuncia che “c’è un video per te”. Al posto delle immagini di tradimenti i presunti tali, tipiche di Temptation, il video prosegue proprio con la clip dell’annuncio del trionfo di Perla.

Una vittoria a sorpresa quella della fidanzata di Mirko Brunetti, soprattutto se si considerano i dati della vigilia, visto che i bookmakers davano per favorita Beatrice Luzzi. Perla ha così vinto la diciassettesima edizione del Grande Fratello, aggiudicandosi il montepremi finale di 100 mila euro, la cui metà sarà devoluta ad un’associazione benefica da lei scelta. Dopo aver spento le luci della casa di Cinecittà insieme a Beatrice, la Vatiero è stata proclamata vincitrice nello studio del reality con il 55% di voti. "Grazie a tutti, non ci credo", è stato il suo primo commento.

Perla Vatiero è diventata celebre proprio grazie a Temptation Island 2023, un'avventura in cui si era lanciata con Mirko Brunetti. La coppia arrivava al programma già in forte crisi, e durante “il viaggio nei sentimenti” sono emerse ulteriori incompatibilità. Dopo essersi lasciati, Perla e Mirko si sono ritrovati proprio grazie al Grande Fratello: una reunion sancita nel corso della finalissima.