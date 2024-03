A partire da martedì 2 aprile tornerà in prima serata su Rai 2 Belve, il graffiante talk show condotto da Francesca Fagnani.

Tra i personaggi che verranno “torchiati” dalla giornalista ci sono Fedez, al quale la Rai lo scorso anno negò l’ospitata. Il rapper, come anticipato dalla Fagnani, non parlerà della crisi matrimoniale con Chiara Ferragni, ma il focus sarà sulla sua vita privata in generale. Ci saranno anche Matteo Salvini, Carla Bruni, Antonella Clerici, Loredana Bertè e, molto probabilmente, anche Paola Turci, Mara Maionchi e Alessandro Borghi.

In attesa di ascoltare le interviste degli ospiti, è stato diffuso il primo ufficiale della nuova edizione di Belve. Il filmato vede protagonisti Francesca Fagnani, Massimo Giletti e uno dei grandi protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, ovvero Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina e fidanzato di Micol Incorvaia. Nel video diffuso sui social si vede la conduttrice al telefono con il collega (tornato in Rai dopo sette anni) per proporgli un’intervista. Giletti, però, viene interrotto da Tavassi. L’ex vippone, infatti, impersonando una voce fuori campo nel salotto dell’ex conduttore di La7, ha commentato in maniera ironica l’invito di Fagnani a Giletti.