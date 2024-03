Fedez in lacrime durante la registrazione della sua intervista a Belve, che andrà in onda su Rai 2 martedì 9 aprile. Una puntata attesissima dai follower degli ormai ex Ferragnez. All’inizio si era addirittura parlato di una diffida, poi smentita dalla stessa Francesca Fagnani, da parte di Chiara Ferragni nei confronti del marito a parlare del loro matrimonio in crisi. E proprio al, riguardo, il rapper si sarebbe commosso fino alle lacrime.

Come rivela Adnkronos, la puntata di Belve con protagonista Fedez è stata registrata giovedì 28 marzo negli studi del centro Rai Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi. Il rapper avrebbe parlato della crisi della relazione con la moglie e dell’amore per i figli Leone e Vittoria. Fedez avrebbe spiegato che proteggerli è la sua priorità di questa fase e che la decisione di non mostrarne più il volto sui social sarebbe stata concordata con la moglie. Il rapper avrebbe inoltre smentito ogni illazione su suoi presunti flirt e tradimenti.