Ieri, giovedì 28 marzo, è stata la registrata la seconda puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda sabato 30 marzo in prima serata su Canale 5. Il pubblico presente in studio è rimasto per qualche attimo con il fiato sospeso a causa di un imprevisto che si è verificato durante la registrazione.

Stando a quanto rivelato da Amici News e SuperGuidaTV, durante l’esibizione che ha visto sfidarsi Giovanni e Nicholas, il vincitore dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi, Mattia Zenzola, si stava esibendo quando si è rotta una delle mattonelle di vetro del pavimento. Per fortuna nessuno si è fatto male, e la situazione si è risolta nel migliore dei modi.

Amici 23, le anticipazioni della seconda puntata del Serale

La seconda puntata del Serale di Amici 23 si è conclusa con una eliminazione e due allievi rimasti in bilico, finiti al ballottaggio finale. Il nome del secondo eliminato sarà scoperto dal pubblico solo durante la diretta di sabato 30 marzo. Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni diffuse dall’account X Amici News, la prima sfida è stata quella disputata tra il team capitanato da Pettinelli e Todaro (ballerini: Gaia, Giovanni; cantanti: Lil Jolie, Martina) e quello capeggiato da Cuccarini e Lo (ballerini: Lucia, Nicholas, Sofia; cantanti: Mida, Sarah). A finire al ballottaggio sono stati Sarah, Lucia e Nicholas e quest’ultimo è stato eliminato.

Nella seconda manche, la squadra di Pettinelli e Todaro ha sfidato quella di Zerbi e Celentano (ballerini: Dustin, Marisol; cantanti: Holden, Petit). A perdere sono stati i primi costretti a mandare al ballottaggio il ballerino Giovanni. La terza manche ha visto sfidarsi la squadra di Zerbi e Celentano contro quella di Lo e Cuccarini. A vincere sono stati questi ultimi e finire al ballottaggio è stata Marisol. Giovanni e Marisol si sono quindi scontrati, esibendosi di fronte alla giuria ma il nome dell’allievo eliminato sarà reso noto solo durante la puntata del 30 marzo.