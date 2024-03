Terminata l’avventura nella Casa del Grande Fratello, Anita Olivieri ha iniziato ad interagire con fan e anche hater.

L’ex concorrente ha raccontato di come è approdata nel reality show condotto da Alfonso Signorini: “Sono stata contattata su Instagram. Non è vero che non ho fatto il provino. Ho fatto diversi step di provini, semplicemente sono stata contattata da loro, non ho cercato io. Questo l’ho sempre detto.

Se rifarei questa esperienza? La rifarei perché so che prima di farla c’era una parte di me che non era felice e soddisfatta della sua vita. Penso che il GF mi abbia dato la forza di fare quello che non avrei mai avuto il coraggio di fare: mollare tutto e seguire i miei sogni. E’ stata una scusa per prendere una decisione radicale che non avrei mai preso se non mi fossi trovata di fronte ad un bivio. E’ stata un’esperienza davvero formativa per me. Ho capito molto di me e delle persone”.

Poi, Anita ha risposto a chi le chiedeva se vorrebbe avere un rapporto con Beatrice Luzzi, sua acerrima nemica all’interno della Casa: “Penso che fuori dalla Casa sia tutto più fattibile. Tornare alla libertà calma gli animi perché si è liberi di scegliere quando e quanto tempo passare con le persone. Il gioco e la vita vera sono due cose molto diverse. Alla fine siamo state due figure forti del programma, nel bene e nel male ci siamo sempre messe in gioco e questo ha portato ad essere più esposte. Di conseguenza le più amate e odiate contemporaneamente.

Perché piangevo durante i confronti con Beatrice? Non vedevo nessuno da mesi, avevo grosse responsabilità e pressioni, e dovevo gestire tutto da sola (a 26 anni). Piangevo perché è un percorso complesso soprattutto quando ti esponi, perché sono una persona emotiva e ho investito sul miglioramento di me stessa. Per questo poi rimanevo delusa da alcune cose, parole o comportamenti che pensavo fossero superati o non ammesse in un gioco, le prendevo sul personale”.