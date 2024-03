Cristian Forti è stato il primo tronista di questa stagione di Uomini e Donne a fare la sua scelta. Il giovane ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Valentina Pesaresi, e a distanza di due mesi dalla scelta la loro relazione procede a gonfie vele.

I due ex volti del Trono Classico sono stati ospiti di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, e hanno raccontato come procede la loro frequentazione: “Siamo tornati adesso dall’Egitto, ci siamo divertiti, siamo stati molto bene. Dopo due mesi va tutto bene, ci supportiamo per diverse cose. Ci siamo trovati da subito, all’inizio litigavamo poco, poi dopo qualche settimana ci sono state le prime discussioni, ma ci siamo legati ancora di più. Conoscersi fuori è un’altra cosa. Su alcune cose siamo molto diversi, ma su altre molto simili. Non conviviamo ma ci vediamo molto spesso, soprattutto il weekend”.

Poi, Cristian ha commentato la scelta di Brando Ephrikian, che è ricaduta su Raffaella Scuotto: “Sì, mi è piaciuta la scelta, ma lui è un mio amico, quindi sono di parte. L’importante è che sta bene ed è felice, ma io lo vedo che è felice e sta bene. Mi aspettavo fosse Raffaella la scelta. Vedendolo al di fuori come stava con lei me lo aspettavo. Lui era molto preso da entrambe le ragazze, si vedeva. Poi ci sono i momenti in cui pensi più a una o più a un’altra, quindi lo capisco che ti prendi più tempo. Penso che lui inizialmente si sia ritirato perché ha avuto paura di alcune reazione che ha visto e voleva una scelta bella. Non era un bel mood. Da quando abbiamo iniziato, a me e Brando ci hanno massacrato. Anche a livello social, siamo stati molto bersagliati”.