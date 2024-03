Da quando Anita Olivieri è uscita dalla Casa del Grande Fratello, ha deciso di dedicarsi ai suoi followers su Instagram. A detta dell’ex gieffina, in molti avrebbero frainteso il suo modo di essere e, per questo motivo, da alcuni giorni risponde, e poi condivide, le domande e le curiosità dei fan relative alla sua avventura nel reality show. Nelle ore scorse, qualcuno le ha chiesto se, in futuro, vorrebbe avere o meno un chiarimento con Beatrice Luzzi. Inoltre, Anita ha anche smentito il fatto di avere guadagnato 5.000 euro a settimana.

Una delle domande che Anita Olivieri continua a ricevere da parte dei suoi follower riguarda Beatrice Luzzi: “Vorresti avere un chiarimento con lei? E se la incontrassi di nuovo, cosa le diresti”. L'ex gieffina, sempre in modo molto schietto, ha risposto: “Penso che fuori dalla casa sia tutto molto più ‘fattibile’. Tornare alla libertà calma gli animi perché si è liberi di scegliere quando e quanto tempo passare con le persone. Il gioco e la vita vera sono due cose molto diverse. Se dovessi mai incontrare di nuovo Beatrice le direi che siamo state due figure forti del programma e che nel bene e nel male ci siamo sempre messe in gioco e questo ci ha portato a essere più esposte. Di conseguenza, siamo state le più amate e odiate contemporaneamente, come è normale che sia”.

Inoltre, in queste settimane sui social sono circolate varie voci secondo cui alcuni concorrenti del Grande Fratello avrebbero guadagnato 5.000 euro a settimana. Anita Olivieri ha chiarito, in modo ironico, anche l’aspetto del cachet. Ha pubblicato una foto estratta dal calendario del GF in cui lei e altri gieffini sono in una spiaggia con tanto di cocktail e fenicotteri. La 26enne ha scritto: “Ecco dove sarei ora se fosse vero quello che tutti dicono”.