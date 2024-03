Nel corso di questi mesi, molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno commentato il Grande Fratello, schierandosi, nella maggior parte dei casi, dalla parte di Beatrice Luzzi. Ora che la diciassettesima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è andata in archivio, le cose non sembrano essere cambiate. Guendalina Canessa ha infatti stroncato quattro ex gieffini.

Nei giorni scorsi, Paolo Masella ha condiviso sui social un video insieme a Letizia Petris mentre erano in stazione. Guendalina ha commentato il filmato del macellaio romano così come il desiderio di Giuseppe Garibaldi di condurre Striscia la Notizia e l’idea di Anita Olivieri di fare intrattenimento.

“Ho letto e visto che alcuni personaggi del Grande Fratello non sono neanche stati fermati in stazione. Cavolo, dopo sei mesi di programma… nulla! Ve rode è?! Poi ho sentito che uno vuole fare Striscia la Notizia, sì certo. Poi c’è quell’altra che vuole fare la comica, programmi di intrattenimento. Antipatica come la m***a”.

Anita e le parole sul suo futuro

“Io ho sempre fatto video su TikTok, ho fatto teatro e danza. ho mio papà che insegna tango argentino, ha fatto un sacco di cose, ha fatto teatro. Mi piacerebbe sviluppare questa mia propensione all’intrattenimento, che è anche il motivo per cui sono andata al Grande Fratello. Penso di essere una persona che intrattiene le persone. Amo far ridere le persone e credo di esserne capace. Mi piacerebbe fare qualche programma. Quindi direi intrattenimento a tema ironico e comico tipo Lol o Zelig”.