La diciassettesima edizione del Grande Fratello è andata in archivio con la vittoria di Perla Vatiero. In questi primi giorni fuori dalla Casa di Cinecittà, gli ex concorrenti stanno tornando lentamente alla loro quotidianità e, come ogni post GF che si rispetti, non mancano le polemiche.

Nelle ultime ore, infatti, si parla di una presunta rissa tra Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi che si sarebbe verificata durante il consueto party organizzato dalla produzione per celebrare la conclusione del reality show. Al riguardo, Stefano Miele e Valentina Modini, in due diverse dirette su Instagram, non hanno di fatto smentito che qualcosa tra i due ex gieffini sia accaduto, anche se hanno preferito non sbilanciarsi ed entrare nel dettaglio.

Inoltre, nel corso di una live sui social, Angelica Baraldi ha rivelato che è nata una chat Whatsapp con i concorrenti di questa edizione del GF. Tuttavia, pare che Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Simona Tagli non facciano parte del grippo. Il motivo? Stando a quanto affermato da Angelica, nessuno avrebbe i loro numeri telefono.

Nel frattempo, nella giornata di ieri, Beatrice ha spiegato per quale motivo non ha deciso di partecipare alla festa post GF: “Ho deciso di non andare alla festa, di tornare a casa e fare la mamma. Anche perché gli amichetti del GF li ho visti fino a due giorni fa. Se poi la festa l’avessero fatta magari tra una settimana sarei andata volentieri a salutarli tutti e a ballare. Però mi è sembrato un po’ troppo”.